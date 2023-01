Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstatt ausgebrannt

Lüdenscheid (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten am Silvestertag, kurz nach 23 Uhr, zur Straße "Am Drostenstück" ausrücken. Dort brannte eine Werkstatt in voller Ausdehnung. Mehrere Personen wurden vorsorglich durch Rettungskräfte untersucht. Verletzte sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Das Gebäude hingegen wurde stark beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell