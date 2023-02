Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230217.1 Süderau: Verkehrsunfall beim Abbiegen auf der L112

Süderau (ots)

Am Donnerstag um 7:07 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als eine 71jährige Borsfletherin mit ihrem Fahrzeug auf der Hauptstraße (L112) in Süderau Richtung Horst fuhr. Als diese nach links in den Lübschen Landweg einbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug eines 62jährigen Mannes aus Sommerland. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten verletzten sich leicht, sie wurden in die Kliniken nach Itzehoe und Elmshorn transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden aufgrund des erheblichen Sachschadens im Frontbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell