POL-IZ: 230216.6 Brunsbüttel: Folgemeldung zu 230215.1- Geschädigter erhält nach Whats App-Betrug sein Geld zurück

Heide (ots) - In der Zeit von Freitag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Professor-Hennings-Straße ein. Im rückwärtigen Bereich des Hauses hebelten diese eine Nebeneingangstür auf und betraten die Innenräume. An der Tür entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

