Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230216.3 Borsfleth: Erneut schlagen falsche Monteure zu

Borsfleth (ots)

Nachdem ein angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter am Dienstag eine Frau in Glückstadt bestohlen hat, kam es am Mittwoch zu einem vergleichbaren Vorfall. Zwei Täter erbeuteten dabei mehrere tausend Euro von einem Herrn.

Um 12.15 Uhr suchte eine männliche Person den Geschädigten an seiner Haustür auf. Der Unbekannte gab vor, von den Stadtwerken zu kommen und den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Nachdem der Senior den falschen Handwerker in sein Zuhause gelassen hatte, klingelte es erneut und es erschien ein zweiter angeblicher Handwerker. Den Rentner schickten die Täter in sein Badezimmer, um dort den Wasserhahn aufzudrehen. Nach einer Weile kam dem 78-Jährigen die Situation komisch vor und er verließ das Bad. Dabei stellte er fest, dass die zwei Fremden sich nicht mehr in seinem Haus befanden. Mit ihnen verschwand ein Portemonnaie, das mehr als dreitausend Euro enthielt.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die innerhalb von Borsfleth verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise auch mit auswärtigen Kennzeichen, bemerkt haben.

Merle Neufeld

