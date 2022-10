POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schule

Daun (ots) - Am 17.10.2022 gegen 15:00 Uhr wurden erneut Beschädigungen, dieses Mal durch Farbschmierereien im Bereich der Kreisbibliothek in Daun und der Tischtennisplatten der Schulhöfe des TMG in Daun festgestellt. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

