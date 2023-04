FF Olsberg: Kinderfeuerwehr in der Stadt Olsberg

Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Kinderfeuerwehr in der Stadt Olsberg

Es ist so weit, bei der Feuerwehr Olsberg gibt es jetzt eine Kinderfeuerwehr. Kinder zwischen 6 und 10 Jahren sollen auf spielerische Weise die Aufgaben der Feuerwehr nähergebracht werden. So soll den Mädchen und Jungen gezeigt werden, sich ehrenamtlich in der örtlichen Gemeinschaft einzubringen. Die Mehrheit der Hilfsorganisationen in Deutschland besteht aus ehrenamtlichen Helfern. Nur in wenigen Städten gibt es hauptamtliche- oder Berufsfeuerwehren. Deswegen ist es so wichtig, schon die Kleinsten für diese Aufgabe zu begeistern. Ohne das Ehrenamt wäre der Sicherheitsstandart, den es in Deutschland gibt, nicht denkbar und auch nicht bezahlbar.

In Olsberg können die "Löschfüchse", so nennen sich die Nachwuchsretter in Zukunft, bei der Löschgruppe Bruchhausen, der Löschgruppe Wulmeringhausen und beim Löschzug Bigge - Olsberg Mitglied werden. Dort soll ihnen spielerisch Teamgeist und der Umgang mit dem Element Feuer vermittelt werden. Spiel, Spaß und Sport stehen natürlich an erster Stelle für die Retter von Morgen. Ausflüge mit den jüngsten Mitgliedern der Feuerwehr Olsberg dürfen natürlich auch nicht fehlen. Später wechseln die Jugendlichen dann in die Jugendfeuerwehr, um dann mit Erreichen des 18. Lebensjahres in den aktiven Dienst der Feuerwehr einzutreten und für die Bürger und Gäste der Stadt Olsberg im Notfall da zu sein.

Auch in der Kinderfeuerwehr können die Kleinen schon ihr Wissen und Erlerntes unter Beweis stellen. Bei der "Kinderflamme" werden in drei Stufen Dinge wie Absetzen des Notrufes, Verhalten im Brandfall, sportliches Geschick oder einfache Erste Hilfe Maßnahmen überprüft. Kleine feuerwehrtechnische Übungen machen die Arbeit spannend und runden das Programm für die Kleinen ab.

Bei der Löschgruppe Wulmeringhausen hat das erste Treffen der Löschfüchse schon am vergangenen Freitag stattgefunden. Bei der Löschgruppe Bruchhausen findet der Schnuppertag am Donnerstag, 20. April ab 16.30 Uhr am Feuerwehrhaus an der Hochsauerlandstraße 12 statt. Beim Löschzug Bigge - Olsberg sind alle interessierten Kinder aus Bigge, Olsberg und Helmeringhausen am Freitag, 21. April ab 16:00 Uhr am Feuerwehrhaus in der Ramecke 11 in Olsberg mit ihren Eltern eingeladen.

