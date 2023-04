Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Truppmann 2 Lehrgang in Olsberg abgeschlossen

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

In Olsberg haben 3 Feuerwehrfrauen und 19 Feuerwehrmänner unter der Leitung des stellv. Wehrleiters Stefan Kesting den Truppmann 2 Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. An 4 Wochenenden erlernten die Teilnehmer in theoretischen und praktischen Schulungen die Grundlagen für Lösch- und Technische-Hilfe Einsätze. Auf diesem Grundwissen bauen alle weiteren Lehrgänge in ihrer Feuerwehrlaufbahn auf. Zum Lehrgangsabschluss am Samstag begrüßte Stefan Kesting Bürgermeister Wolfgang Fischer und Wehrleiter Marc Stappert. Er dankte allen Teilnehmern und Ausbildern, die ihre Freizeit für diesen Lehrgang opferten. Ein großer Dank galt der Firma Opel Kramer und Firma Pieper Holz, auf dessen Firmengeländen praktische Übungen durchgeführt werden konnten. Bürgermeister Fischer beglückwünscht die Teilnehmer zur bestandenen Prüfung und bedankte sich ebenfalls bei allen Anwesenden für die Bereitschaft, an diesem und hoffentlich noch vielen Lehrgängen teilzunehmen. "Fortbildung ist wichtig, um die bereitgestellte Technik sicher bedienen zu können", so Fischer. Wehrleiter Stappert schloss sich den Worten des Bürgermeisters an und wünscht allen zum Abschluss ein frohes Osterfest. Lehrgangsbester wurde Florian Bartscher von der Löschgruppe (LG) Bruchhausen. Gefolgt von Marvin Steinrücken, ebenfalls von der LG Bruchhausen. Platz drei teilten sich Lukas Köster (LG Gevelinghausen), Lukas Schröder (LG Bruchhausen) und Sebastian Brock (LG Elleringhausen).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell