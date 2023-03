Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Elpe

Olsberg (ots)

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Elpe am 25. Februar konnte Löschgruppenführer Thorsten Brolle neben den aktiven Kameradinnen und Kameraden auch die Mitglieder der Ehrenabteilung sowie Vertreter aus der Politik und der Wehrführung begrüßen. Für das Jahr 2022 wurde neben den absolvierten Ausbildungen und Einsätzen sowie der geleisteten Arbeit für die Dorfgemeinschaft insbesondere auf die Übernahme und Einweihung des neuen Feuerwehrhauses zurückgeblickt. Nach erheblicher Eigenleistung bei den Bauarbeiten und Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer war dies ein Highlight im vergangenen Jahr. Für die Zukunft ist die Feuerwehr mit diesem Gebäude sehr gut aufgestellt, ebenso wie im Bereich der Nachwuchsarbeit.

Bei der im Vorfeld durchgeführten Versammlung der Jugendfeuerwehr konnte über eine perspektivische Personalstärke von 11 Mitglieder und über die hohe Motivation der angehörigen Jungen und Mädchen berichtet werden. Mit Blick auf das bereits sehnlich erwartete neue Fahrzeug für die Löschgruppe wird mit einer Übergabe des Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank (TSF-W) in diesem Jahr gerechnet.

Nach dem Bericht des stellvertretenden Wehrleiters Sebastina Völmecke beförderte er den Kameraden Jan Erik Völlmecke zum Oberfeuerwehrmann, die Kameradinnen Luisa und Katharina Völlmecke zu Oberfeuerwehrfrauen sowie den stellv. Löschgruppenführer Andreas Schmidt zum Hauptbrandmeister. Völmecke bedankte sich für das Engagement aller Mitglieder im Jahr 2022.

Im Rahmen der anstehenden Neuwahlen übergab der bisherige Geschäftsführer Frank Kreutzmann sein Amt an Florian Susewind. Für den langjährigen Einsatz in der Löschgruppenführung bekam der scheidende Funktionsinhaber verbunden mit dem Dank aller Anwesenden ein Präsent überreicht. Ortsvorsteher F. Kreutzmann sowie Ratsmitglied und Ehrenwehrführer H. Kreutzmann bedankten sich in Ihren Ausführungen, auch im Namen des Bürgermeisters und der gesamten Verwaltung herzlich für die geleistete gemeinnützige Arbeit und den Einsatz aller Beteiligten. Nach den Schlussworten des Löschgruppenführers lud dieser dann die Versammlung zur anschließenden Agathafeier ein.

