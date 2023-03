Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehr Elpe kann auf Unterstützung des Fördervereins zählen Umfangreiche Investitionsplanung und neuer Geschäftsführer

Olsberg (ots)

Zu der Generalversammlung des "Fördervereins der Löschgruppe Elpe e.V." konnte der 1. Vorsitzende Thorsten Brolle am 8. März neben den Vereinsmitgliedern auch Ehren-Wehrführer und Ratsmitglied Helmut Kreutzmann, sowie Ortsvorsteher Frank Kreutzmann begrüßen.

Im Bericht zu den Aktivitäten des letzten Jahres wurden die Leistungen im Zusammenhang mit der Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses hervorgehoben. Auch im Jahr 2023 wird dies gemeinsam mit der Beschaffung ergänzender Ausstattung für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasserbehälter (TSF-W) der Löschgruppe den Schwerpunkt der Investitionen bilden. So soll u.a. eine moderne Navigations- und Kommunikationslösung zum schnellen Auffinden von Einsatzorten und Interaktion mit der Kreisleitstelle angeschafft werden.

Auch die bereits seit Bestehen des Vereins geübte Praxis der Unterstützung der Jugendfeuerwehr sowie der Brandschutzerziehung im Kindergarten für die Kleinsten des Ortes, wurde wieder in den Investitionsplan aufgenommen und verabschiedet. Bei den anstehenden Neuwahlen legte der bisherige Geschäftsführer Frank Kreutzmann sein Amt nieder, Florian Susewind wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Die Kassenprüfung werden im kommenden Jahr Philip Hütte und Volker Freisen übernehmen.

In den unterschiedlichen Ausführungen und Wortbeiträgen betonten alle Anwesenden, die Wichtigkeit einer finanziell robust ausgestatteten Feuerwehr und verbanden dies mit dem Dank an alle Mitglieder und Förderer des Feuerschutzes im Ort. Dieser gemeinschaftliche Beitrag zur Ergänzung der kommunalen Mittel kann in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Mit dem breiten Rückhalt aus Reihen der Bevölkerung und Vereinsmitgliedern kann man optimistisch in die Zukunft blicken. Interessierte Freunde und Förderer des Schutzes für die Allgemeinheit können sich für weitere Informationen jederzeit beim Vereinsvorstand informieren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell