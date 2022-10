LPI-EF: Ladendieb verletzt Verkäuferin

Erfurt (ots) - Diebe hatten es in Erfurt auf einen Katalysator abgesehen. Eine 41-jährige Frau wollte gestern Nachmittag zur Arbeit fahren. Dabei stellte sie das Fehlen des Katalysators an ihrem VW Golf fest. Das Auto hatte seit Montagnachmittag in der Singerstraße geparkt. Um an die Beute zu gelangen, verursachten die Täter an der Auspuffanlage des Wagens 600 Euro Sachschaden. Der Wert des Katalysators wird auf 400 Euro beziffert. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

