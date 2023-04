Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuer in Metallverarbeitendem Betrieb in Olsberg

Olsberg (ots)

Mit Sirenenalarm wurde der Löschzug Bigge - Olsberg zusammen mit den Löschgruppen Antfeld, Assinghausen, Elleringhausen, Gevelinghausen und Wulmeringhausen zu einem gemeldeten Firmenbrand in das Ruhrufer in Bigge alarmiert. Da einige Kräfte des Löschzuges noch in einem anderen Einsatz gebunden waren, wurden zusätzliche Einheiten aus dem Stadtgebiet mitalarmiert. In einem Metallverarbeitenden Betrieb war es zu einem Brand in einer Fertigungsmaschine gekommen. Mitarbeiter konnten das Feuer größtenteils mit einem Feuerlöscher ablöschen und verließen dann das Gebäude. Ein Trupp des ersteintreffenden Löschfahrzeuges ging unter schwerem Atemschutz vor und nahm Nachlöscharbeiten vor. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. Die anrückenden Kräfte aus den Ortschaften konnten alle die Einsatzfahrt abbrechen, das Feuer war gelöscht. Nachdem das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit war, konnten auch die Helfer des Löschzuges wieder Einrücken. Einsatzende war um 13:10 Uhr. Fotos: Christian Fischer - Bigge Online

