Ulm (ots) - Wie bereits berichtet, steht ein 26-Jähriger im Verdacht, am Montag Wohncontainer in Göppingen angezündet zu haben: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5287704 Am Mittwoch kam es nun erneut zu einem Brand an besagten Containern. Eine Streife des Polizeireviers Göppingen bemerkte gegen 17 ...

mehr