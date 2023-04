Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Osterfeuer des Löschzuges Bigge - Olsberg

Olsberg

Bis in das 12. Jahrhundert reicht der Brauch des Entzündens eines Osterfeuers zurück. Ganz so lange ist der Löschzug Bigge - Olsberg noch nicht dabei, aber diese Tradition besteht auch hier schon seit Jahrzehnten. Vor Ostern werden Bäume und Strauchschnitt gesammelt und aufgeschichtet. Am Ostersonntag wird das Feuer dann mit Beginn der Dämmerung entzündet.

Das Material wurde immer mit Traktor und Anhänger eingesammelt. Von Hand wurden die Löcher für die Stützpfeiler gegraben und diese dann eingesetzt. Nachdem das Grundgerüst stand, wurden die Bäume und Sträucher herangeschafft und von Hand aufgeschichtet. Wenn das Feuer höher wurde, mussten die Bäume einzeln über eine Menschenkette auf einer Leiter hochgereicht werden. Später wurde man etwas moderner und benutzte einen Dachdeckeraufzug dafür. Ein kleines Lagerfeuer diente zum Aufwärmen zwischendurch. Zu kleine Sträucher wurden darauf direkt verbrannt, was den Kindern der Feuerwehrleute nicht ungelegen kam. Endlich wieder mal rökeln! Zu Ostern durfte man nach Feuer stinken. Jung und Alt half damals mit, diese schöne Tradition weiter aufrecht zu erhalten.

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch damals schon immer am Ostersonntag beim abbrennen des Feuers gesorgt. Kalte und warme Getränke, Bratwurst oder Reibekuchen wurden den Gästen angeboten, während diese mit Freunden und Kollegen ein paar schöne Stunden verbringen konnten. Das Feuer des Löschzuges Bigge - Olsberg hatte in den vielen Jahren mehrere Standorte. Unter anderem in der Talstraße, wo jetzt eine Tennishalle steht, oberhalb des Friedhofes in Bigge und oberhalb der ehemaligen Klinik am Stein.

In diesem Jahr steht das Feuer wie in den letzten Jahren gewohnt über dem Wendehammer am Ende des Drosselweg. Am Fuße des Olsberg, auf dem auch wieder traditionell das Gipfelkreuz durch die Kolpingfamilie und befreundete Gruppierungen erleuchten wird.

Jung und Alt sind herzlich dazu eingeladen, am Ostersonntag ab 19 Uhr in Olsberg dabei zu sein, wenn auch in diesem Jahr eine schöne Tradition am Leben gehalten wird. Osterfeuer im Sauerland. Der Löschzug Bigge - Olsberg wünscht eine schöne Osterzeit.

