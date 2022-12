LPI-SHL: Diebstahl aus Transporter

Hildburghausen (ots) - Am Samstag, den 17.12.2022, um 11:35 Uhr kam es in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 61 Jährige erkannte das vor ihr haltende Fahrzeug zu spät. Es kam zum Auffahrunfall. Bei diesem wurde der 47 jährige Fahrer des haltenden Fahrzeuges leicht verletzt und musste medinzinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

