Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alle Jahre wieder

Suhl (ots)

~ Kaum sinken die Temperaturen und der erste Schnee fällt, werden auch die "Drifter" wieder aktiv. Deshalb führte der Inspektionsdienst Suhl, mit Hilfe der Bereitschaftspolizei, am 16. und 17.12.2022 einen Einsatz in der Ortslage Oberhof durch. Da im Voraus in den sozialen Medien mehrfach dazu aufgerufen wurde, sich in Oberhof zu treffen, um dort sogenannte "Driftrennen" zu veranstalten, wurden die großen Parkplätze des Wintersportortes durch die Polizeikräfte in den beiden Nächten intensiv überwacht. In der Folge wurden über 50 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert, etliche Ornungswidrigkeiten und eine Verkehrsstraftat angezeigt und im Anschluss Platzverweise ausgesprochen. Aufgrund der hohen Polizeipräsenz und dem rigorosen Einschreiten der Beamten, verloren die Fahrkünstler relativ schnell die Lust am "Driften", weshalb beide Nächte grds. ruhig verliefen. ~

