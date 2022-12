Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weihnachtseinkauf misslungen

Suhl (ots)

~ Am Freitag den 16.12.2022 konnte am frühen Morgen ein 39 jähriger Mann nach einer Diebstahlshandlung, im REWE Markt im Lauterbogencenter Suhl, durch einen Mitarbeiter gestellt werden. Bei der polizeilichen Durchsuchung nach dem Diebesgut, kamen weitere Geschenk-, Deko- und Hygieneartikel aus zwei anderen Ladengeschäften in Suhl zum Vorschein. Diese Dinge hatte der Mann zuvor in der Buchhandlung Thalia und der Müller Drogerie einegsteckt und nicht bezahlt, obwohl er genügend Bargeld bei sich hatte. Auf Nachfrage gab der Mann auch an, dass doch schließlich Weihnachten vor der Tür stände und er ein Paar Geschenke für seine Freundin benötige. ~

