Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Gleichamberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Diesel in bislang unbekannter Menge aus einem "Am Aschenbach" in Gleichamberg abgestellten Lkw. Als der Verantwortliche zu seinem Lastwagen kam und den offenen Tankdeckel bemerkte, zählte er eins und eins zusammen und erstattete Donnerstagvormittag eine Anzeige beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell