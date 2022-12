Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Werkstatt

Gleicherwiesen (ots)

Drei Kettensägen, vier Akkuschrauber und ein Handy im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Werkstatt in der Lindnerstraße in Gleicherwiesen. In der Nacht zu Donnerstag schlugen die Langfinger zu und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute. Wer kann Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib der Beute geben? Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

