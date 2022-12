Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Floh-Seligenthal (ots)

Eine 33-jährige Ford-Fahrerin missachtete Donnerstagvormittag in Floh-Seligenthal die Vorfahrt eines entgegenkommenden Suzuki, was zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person führte. Die Dame wollte mit ihrem Wagen von der Schmalkalder Straße links in die Körler Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Suzuki aus der Gegenrichtung, leitete eine Gefahrenbremsung ein und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Suzuki-Fahrer versuchte ebenfalls einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und zog das Lenkrad nach rechts in die Einmündung Körler Straße. Hier touchierte er einen Audi und krachte frontal auf den dahinter ebenfalls verkehrsbedingt wartenden VW einer 70-Jährigen. Die VW-Fahrerin verletzte sich bei der Kollision schwer und musste ins Klinikum gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell