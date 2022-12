LPI-SHL: Beschädigter Pkw - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (ots) - Ein 21-Jähriger Mann befand sich Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen und steckte sich mehrere Artikel in den Rucksack. An der Kasse zahlte er jedoch nur zwei Kleinigkeiten. Eine Polizistin, die sich gerade nicht im Dienst befand, bemerkte den Diebstahl und forderte den Mann auf, die Ware zu begleichen. ...

mehr