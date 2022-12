Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autodiebe

Hildburghausen (ots)

Mittwochabend gegen 20:00 Uhr stellte eine 30-Jährige ihren Pkw in der Waldstraße in Hildburghausen ab, verschloss diesen und begab sich nach Hause. Als sie am nächsten Tag gegen 14:00 Uhr zurück zu ihrem Wagen kam, musste sie entsetzt feststellen, dass dieser nicht mehr dort stand. Sämtlich Absuchen verliefen erfolglos. Offenbar entwendeten unbekannte Diebe den Opel Corsa im besagten Zeitraum und konnten unbemerkt flüchten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden.

