LPI-SHL: Spiegel an Spiegel

Bad Salzungen (ots) - Ein nicht ausreichend beleuchteter Wagen sollte in der Nacht zu Freitag (16.12.22) in Bad Salzungen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Wagen. Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und nahmen die Verfolgung auf. Wieder zur Vernunft gekommen, hielt der 20-Jährige in der Bahnhofstraße an. Der während der Kontrolle durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 ...

