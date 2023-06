Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall in Mülheim an der Ruhr - Mintard

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Morgen des 01.06.2023 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um circa 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der August-Thyssen-Straße und Am Stoot alarmiert. Gemeldet wurde ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ersteintreffende Kräfte der Rettungswache 4 bestätigten diese Meldung. Bei zwei Personen kam es durch den Unfall zu Verletzungen. Umgehend wurden diese medizinisch versorgt und die Einsatzstelle in Zusammenarbeit mit der Polizei abgesichert. Auslaufende Betriebsmittel wurden aufgefangen. Eine Person musste aufgrund der Schwere der Verletzungen durch den Rettungshubschrauber Christoph 9 in eine Duisburger Klinik geflogen werden. Im Einsatz befanden sich der Führungsdienst, Kräfte der Feuerwache 1 sowie drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Im Bereich der August-Thyssen-Straße kam es im Einsatzverlauf zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

Bis zum Nachmittag war der Rettungsdienst stark ausgelastet und es kam zu zwei weiteren Brandmeldungen, welche schnell abgearbeitet werden konnten, sowie kleinere technischen Hilfeleistungen. (DSt/JRa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell