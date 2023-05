Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 14-jährigen Schmierfink und wird von diesem massiv beleidigt

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 1. Mai 2023 beobachtete eine aufmerksame Reisende beim Ausstieg gegen 11:20 Uhr, wie ein 14-jähriger Jugendlicher eine Regionalbahn am Haltepunkt Magdeburg Herrenkrug mit einem Stift beschmierte. Daraufhin informierte sie sofort eine Streife der Bundespolizei, welche sich ebenfalls am besagten Haltepunkt aufhielt. Beim Erkennen der Bundespolizisten versuchte der Teenager zu fliehen und wurde kurze Zeit später gestellt. Nach einer Gegenüberstellung mit der Augenzeugin, welche zweifelsfrei bestätigte, dass es sich um den Tatverdächtigen handelte, wurde der Deutsche mit zur Dienststelle genommen, um seine Identität festzustellen und strafprozessuale Schritte einzuleiten. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl die Hinweisgeberin, als auch die Beamten massiv mit ehrverletzenden Worten durch den Jugendlichen beleidigt. Es wurde eine Erziehungsberechtigte über den Sachverhalt informiert, welche den jungen Mann anschließend auf der Dienststelle abholte. Ihn erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

