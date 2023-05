Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt gleich zwei Gesuchte - Beide entgehen der Haft durch Zahlung von 1350 beziehungsweise 1800 Euro Geldstrafen

Bitterfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten im Bereich Bitterfeld gleich zwei mittels Vollstreckungshaftbefehl Gesuchte durch die Bundespolizei ge-stellt werden: Am Sonntag, den 30. April 2023 wurde gegen 13:00 Uhr ein 29-Jähriger kontrolliert, der laut Ergebnis der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personaldaten seit März dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Bereits im Dezember 2021 wurde der Deutsche vom Amtsgericht Tiergarten wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1350 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da er bisher weder den offenen Betrag entrichtete, noch sich dem Strafantritt, trotz ergangener Ladung, gestellt hatte, erging der Haftbefehl. Dieser wurde ihm auf dem Bundespolizeirevier Dessau eröffnet. Daraufhin beglich der Mann die offene Geldstrafe und konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Nur einen Tag später, am 1. Mai 2023 kontrollierten Bundespolizisten einen 42-Jährigen im Zug von Bitterfeld nach Dessau. Das Ergebnis dieser fahndungsmäßigen Überprüfung verlief ähnlich. Auch er wurde von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht, weil er nach seiner Verurteilung weder die Geldstrafe von 1800 Euro beglich, noch sich dem Strafantritt zu 200 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe stellte, zu welcher er vom Amtsgericht Tiergarten wegen Bedrohung bereits im April 2018 verurteilt wurde. Der Albaner war ebenfalls in der Lage den offenen Betrag zu begleichen und verließ somit anschließend auch die Dienststelle als freier Mann. Die ausschreibende Behörde wurde in beiden Fällen informiert.

