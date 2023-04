Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher unbekannte Jugendliche legen Schottersteine auf Schienen und flüchten mit E-Scootern

Roßlau (ots)

Am Donnerstag, den 27. April 2023 informierte die Notfallleitstelle der Bahn aus Leipzig gegen 18:00 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf der Strecke Horka - Roßlau. Kurz zuvor begaben sich bisher Unbekannte, vermutlich Jugendliche im Bereich Roßlau, Hohe Straße an den Gleisbereich und legten mehrere Schottersteine auf einer Länge von 15 Metern auf die Gleise. Ein zufällig anwesender Mitarbeiter der DB konnte noch erkennen, dass sich zwei Jugendliche mit E-Scootern anschließend in Richtung Rodleben vom Tatort entfernten. Weiterhin konnte ein Zeuge laute Schläge bei der Überfahrt von insgesamt drei Schienenfahrzeugen akustisch wahrnehmen. Sofort alarmierte Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Dessau verlegten umgehend zum Ereignisort. Die Bahnstrecke wurde für den nachfolgenden Zugverkehr teilweise gesperrt. Es wurden mehrere Schottersteine im Gleisbereich aufgefunden und tiefe Kratzer an den Gleisköpfen festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeu-gen, die hierzu etwas beobachtet haben: Wer hat am 27. April 2023, gegen 17:30 Uhr Personen in der Nähe Hohe Straße an den Schallschutzwänden im Bereich Roßlau gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell