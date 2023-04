Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zukunftstag bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg: "Nach-wuchswerbung mal anders"

Magdeburg

Anlässlich des bundesweiten Zukunftstages am Donnerstag, den 27. April 2023 konnten sich auch in diesem Jahr wieder -22- Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren ein breit gefächertes Bild vom Beruf einer Bundespolizistin machen: Die Mädchen wurden am Servicepoint des Hauptbahnhofes Magdeburg in Empfang genommen und anschließend zum Sitz der Inspektion begleitet. Nach der Begrüßung der Teilnehme-rinnen wurden ihnen zunächst die Struktur sowie die einzelnen Aufgaben der Bundespolizei erläutert. Anschließend durften sie sich alle im Stationsbetrieb selbst beim schweißtreibenden Polizeitraining unter Beweis stellen. Außerdem bewältigten die eventuellen zukünftigen Anwärterinnen mit einem Teil der polizeilichen Körperschutzausstattung einen Parcours, bei dem neben der Schnelligkeit und körperlichen Fitness auch die Auffassungsgabe und das Denkvermögen getestet wurden. Im Rahmen der polizeilichen Kriminalprävention wurden sie unter anderem in den Bereichen Bahnstrom, Taschendiebstahl, Selfies auf Bahngleisen sowie Bahnanlagen sind keine Spielplätze sensibilisiert. Nach einer kleinen Stärkung zum Mittag bekamen die Mädchen einen Einblick über die wichtigsten Führungs- und Einsatzmittel eines jeden Beamten - insbe-sondere die dienstlich gelieferte Bodycam und das Smartphone sowie eine interessante Einführung in die kriminaltechnische Arbeit an einem Tatort. Als letztes Highlight erfuhren sie anhand einer aktionsreichen Vorführung, was ein Diensthund bei der Bundespolizei alles leisten kann und muss. Die Mädchen erhielten umfangreiches Informationsmaterial u.a. über die Einstellungsvoraussetzungen bei der Bundespolizei, eine Teilnahmebescheinigung und kleine Präsente als Erinnerung an ihren Zukunftstag. Nach einem positiven Feedback der Teilnehmerinnen wurden sie von den eingesetzten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten herzlich ver-abschiedet. Es bleibt abzuwarten, ob die gelegte Spur einen bleibenden Eindruck bei den Mädchen hinterlassen hat und wer von den jungen Damen sich nach erfolgreichem Abschluss ihrer Schulausbildung für eine Laufbahn im mittleren oder gehobenen Dienst bei der Bundespolizei entscheidet.

