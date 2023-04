Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaft für 17-jährigen mutmaßlichen Intensivtäter

Stendal, Berlin (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Mittwoch, den 26. April 2023, gegen 00:45 Uhr auf eine männliche Person im Bereich des Hauptbahnhofes Stendal aufmerksam. Die Beamten sprachen den 17-jährigen Deutschen an und kontrollierten diesen. Bei dem Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Informationssystem kamen gleich mehrere Einträge zu Tage: Zum einen ersuchte die Staatsanwaltschaft Stendal nach dem aktuellen Wohnsitz des Teenagers. Sie ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den jungen Mann. Zum anderen wurde bekannt, dass das Amtsgericht Berlin Tiergarten den Jugendlichen seit September 2022 per Untersuchungshaftbefehl suchte. Demnach ist der mutmaßliche Intensivtäter zu seiner Hauptverhandlung nicht erschienen. Hierbei wurde er unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Erpressung und räuberischer Erpressung angeklagt. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Er wurde am Vormittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Demzufolge übergaben die Bundespolizisten ihn an eine Justizvollzugsanstalt.

