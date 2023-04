Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag (23.04) kam es im Rahmen eines Kreisligaspiels zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Zuschauern. Wegen einer Schiedsrichterentscheidung geriet ein 30-jähriger Ennepetaler mit einem ihm unbekannten Mann in Streit. Im weiteren Verlauf des Streites stieß der Unbekannte den Ennepetaler von sich weg und schlug ihm anschließend mit mehreren Faustschlägen zu Boden. Im Rahmen dessen mischten sich weitere Personen in die körperliche Auseinandersetzung ein. Durch den Tumult wurden auch ein 62-jähriger Gevelsberger und ein 34-jähriger Wetteraner leicht verletzt. Der 30-Jährige sowie der 62-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte Angreifer wird durch den Geschädigten so beschrieben:

- männlich, ca. 30-40 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarzer Bart - schwarze Lederjacke

. schwarze Sonnenbrille Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

