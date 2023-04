POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Büro

Wetter (ots) - Ein 55-jähriger Sprockhöveler wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Lkw und Auflieger die Unterführung an der Straße in der Aue durchqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen vergaß er die Hydrauliksäulen einzufahren, weshalb diese sich in der Brücke verkeilten. Der Lkw schaukelt dabei so stark auf, dass der augenscheinlich nicht angeschnallte Fahrer mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe schlug ...

mehr