Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Lkw-Unfall an Bahnunterführung

Wetter (ots)

Ein 55-jähriger Sprockhöveler wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Lkw und Auflieger die Unterführung an der Straße in der Aue durchqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen vergaß er die Hydrauliksäulen einzufahren, weshalb diese sich in der Brücke verkeilten. Der Lkw schaukelt dabei so stark auf, dass der augenscheinlich nicht angeschnallte Fahrer mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe schlug und sich dabei schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde sowohl die Straße als auch er Bahnverkehr gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Bahnverkehr nach Rücksprache mit einem hinzugezogenen Statiker, wieder freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell