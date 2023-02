Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Witterungsbedingte Einsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

In der Nacht vom 17.02.2023 zum 18.02.2023 kam es auf Grund des starken Sturmes zu einer erhöhten Anzahl von Polizeieinsätzen im Bereich des Polizeipräsidium Rostock. Insgesamt 46 Mal kam die Polizei auf Grund des Sturmes zum Einsatz. Überwiegend betrafen diese Einsätze umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, welche auf Fahrbahnen gestürzt waren und dadurch den Verkehr behinderten. In 14 Fällen kam es in Folge des Sturmes zu Verkehrsunfällen. So befuhr ein 55-jähriger deutscher PKW-Fahrer mit seiner 50-jährigen Ehefrau mit einem VW Passat die K7 zwischen den Ortschaften Groß Molzahn und Lankower Holz, als ein Baum auf das fahrende Auto fiel. Personen wurden nicht verletzt, jedoch wurde das Fahrzeug so erheblich beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstand und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Auf der B104, zwischen Brüel und Brahlsdorf, wurde der geführte PKW Golf der 19-jährigen deutschen Fahrzeugführerin aufgrund von starkem Seitenwind in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgebracht, worauf der PKW die Leitplanke streifte. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.000 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen den Ortslagen Groß Strömkendorf und Wismar. Hier befuhr ein 47-jähriger deutscher Fahrzeugführer die L12, als der leere Anhänger des Fahrzeuggespannes aufgrund einer starken Windböe nach oben geschleudert wurde. Der PKW kam infolgedessen ebenfalls ins Schleudern, touchierte einen Straßenbaum und kam rechtsseitig im Straßengraben zum Liegen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand auch hier ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Auf der BAB 19 in Richtung Berlin, fiel ein Ast auf die Windschutzscheibe des geführten VW Touareg des 39-jährigen polnischen Fahrzeugführers, sodass ein Sachschaden von 3.000 Euro entstand. Insgesamt wurden bei dem Sturm 12 PKW und ein LKW beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 84.950,-EUR. Katja Bergemann Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

