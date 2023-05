Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger attackiert Pfandautomaten, bespuckt Verkäuferin und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 30. April 2023 verständigte die Verkäuferin eines Lebensmittelgeschäftes im Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 10:00 Uhr telefonisch die Bundespolizei, dass sie soeben von einem Kunden be-spuckt und am Kopf sowie Arm getroffen wurde. Zuvor hatte sie ihm das Einschlagen auf den Pfandautomaten untersagt. Eine Streife begab sich zum Ereignisort, wo sie durch die Geschädigte erwartet wurde. Der 37-jährige Tatverdächtige befand sich noch in der Schlange an der Kasse und konnte eindeutig von der Verkäuferin identifiziert werden. Er wurde durch die Bundespolizisten angesprochen und zum Sachverhalt befragt, wollte sich allerdings nicht äußern. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und war auch nicht gewillt, seinen vollständigen Namen zu nennen. Zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität wurde er zur Dienststelle am Gleis 6 mitgenommen. Dort konnte die Identität des bulgarischen Staatsangehörigen zweifelsfrei festgestellt werden. Den Weg zum Bundespolizeirevier ging der aggressive Mann jedoch nicht freiwillig, sondern mit massiver Gegenwehr. Er versuchte sich durch Sperren, Winden und Einhaken in den Beinen der Bundespolizisten der Mitnahme zu entziehen. Dies wurde unterbunden. Dadurch erhielt er allerdings zu den Strafanzeigen aufgrund der Körperverletzung und Beleidigung durch das Anspucken eine weitere wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen falscher Namensangabe.

