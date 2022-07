Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auseinandersetzung in einem Discountmarkt in der Weberstraße +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. Juli 2022, gegen 14:00 Uhr, gab es an der Kasse eines Discountmarktes in der Weberstraße in Delmenhorst eine Auseinandersetzung zwischen Kunden.

An der Kasse befand sich ein Jugendlicher mit zwei älteren Begleiterinnen, die den Kassierer nach dem Preis eines Artikels fragten. Dieser erschien ihnen wohl zu hoch zu sein, so dass der Artikel in ein Regal am Kassenband geworfen wurde. Ein hinter ihnen anstehendes Pärchen machte sie darauf aufmerksam, dass es sich dabei nicht um den richtigen Auslageort des Artikels handeln würde. Daraufhin wurden der 59-Jährige aus dem Kreis Unna und seine 42-jährige Lebensgefährtin aus Delmenhorst wüst beschimpft. Der Jugendliche warf mit Lebensmitteln nach der 42-Jährigen, schlug ihr ins Gesicht und riss an ihren Haaren. Anschließend entfernten sich die drei Personen aus dem Markt.

Der Jugendliche wurde beschrieben als

- 13/14 Jahre alt - ca. 165 cm groß - kurze, dunkle Haare - leichter Bartwuchs - bekleidet mit kurzer grüner Hose und grünem T-Shirt

Die beiden Frauen waren

- ca. 40 Jahre alt - ungefähr 165 cm groß - braune Haare - augenscheinlich hochschwanger

- ca. 70 Jahre alt - auch ungefähr 165 cm groß - graues, lockiges Haar - beleibte Statur

Wer die Personen im Markt oder auf dem Parkplatz gesehen hat und Hinweise zur Identität geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

