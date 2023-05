Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand eines Einfamilienhauses in Mülheim Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

In den späten Abendstunden des 30.05.2023 kam es an der Tulpenstraße, Ecke Fliederstraße, im Stadtteil Styrum, zum Brand eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine verletzte Person vor dem Einfamilienhaus, aus dem dichter Rauch drang, angetroffen. Umgehend wurde die verletzte Person durch die Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch versorgt und anschließend einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Währenddessen wurden durch die weiteren Kräfte die Löschmaßnahmen eingeleitet. Hierzu gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren ins Innere des Einfamilienhauses vor um den Brand zu bekämpfen. Des Weiteren wurde mittels Drehleiter die Gebäudeaußenseite kontrolliert. Die Brandentstehung ist noch unklar. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden den Hergang untersuchen. Am Einsatz waren zwei Züge der Berufsfeuerwehr, mehrere Führungsdienste, Kräfte des Rettungsdienstes sowie die beiden Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen beteiligt. Für die Zeit der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Blumenstraße und die Fliederstraße voll gesperrt. (THe)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell