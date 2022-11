POL-PB: Müllcontainer auf Westfriedhof in Brand gesetzt

Paderborn (ots) - (mb) Am Wochenende sind Einbrecher in mehrere Verkaufsstände auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt eingestiegen. Am Sonntag war der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntags geschlossen. Die Stände waren seit dem späten Samstagabend geschlossen. Am Montagvormittag fielen die Taten auf. Auf dem Domplatz wurden an sechs Holzhütten die Riegel aufgebrochen. Einige Hütten wurden durchsucht. Die Täter ...

