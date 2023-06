Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Sachbeschädigung, versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Gegen 17:46 Uhr am Sonntag wurde der integrierten Rettungsleitstelle ein Feuer auf einem Grünstreifen neben einem Parkplatz in der Dammstraße gemeldet. Hier brannte offenbar Müll. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten an und löschte den Brand. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Satteldorf-Ellrichshausen: Flächenbrand

Gegen 16:15 Uhr wurde ein Flächenbrand an der Birkelbacher Straße gemeldet. Hier brannte eine Wiese rund um die Steuerungseinheit eines elektrischen Weidezauns. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Feuerwehr Satteldorf war mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleute im Einsatz.

Schrozberg: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 7:05 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Vorbachstraße zu verschaffen. Der Einbrecher gelangte nicht ins Gebäude. Bei seinen Versuchen sich Zutritt zu verschaffen, richtete er allerdings einen Sachschaden von rund 1.500 Euro an.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Eisenbahnwaggons beschmiert

Unbekannte beschmierten am Montag zwischen Mitternacht und 8:30 Uhr zwei Eisenbahnwaggons auf einem Betriebsgelände in der Horaffenstraße. Dabei verursachten die unbekannten Möchtegern-Künstler einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an den Waggons.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

