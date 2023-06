Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagabend zu. Kurz vor 22.30 Uhr befuhr er einen Radweg, der parallel zur B 19 verläuft. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet der 45-Jährige mit seinem Rad in ein Gebüsch, wobei er auf die Erde stürzte. Der 45-Jährige, der mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, musste sich dort auch einer Blutentnahme unterziehen.

Kurz nach 22 Uhr am Samstagabend stürzte auch ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer in der Rombacher Straße auf die Fahrbahn, wo er offenbar bewusstlos liegen blieb. Der Schwerverletzte wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht; auch er stand unter der Wirkung von Alkohol, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Durch Tritte beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr einen Pkw, der in dieser Zeit in der Ulmer Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag ereignete. Kurz nach 10.30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Seat Leon die B 19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen, wo er auf Höhe einer Bushaltestelle nach links abbog. Eine 48-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Dacia auf. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 32 Jahre alte Beifahrerin des 35-Jährigen leicht verletzt; sie wurde zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstagmittag zwischen 12 Uhr und 12.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Up der in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 28-Jähriger seinen VW Golf am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 1060 anhalten. Eine 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Sachbeschädigungen

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagabend gegen 21 Uhr zwei Jugendliche, die mit rotem Farbspray die Wand der Sporthalle, sowie die Rückseiten zweier Bushaltestellen besprühten. Die Frau verständigte die Polizei. Diese konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung die beiden 15 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Täter antreffen. Die Sprühdosen konnten bei den beiden aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendlichen verursachten einen Sachschaden mehreren hundert Euro.

Mögglingen: Unfall beim Überholen

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 90-Jährige am Sonntag gegen 17.40 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit überholte sie mit ihrem Opel auf der Landesstraße 1158 zwischen Heuchlingen und Mögglingen den vor ihr fahrenden Mercedes Benz eines 42-Jährigen. Während des Überholvorganges streifte sie mit ihrem Fahrzeug den Mercedes und kam dann beim Widereinscheren auf die rechte Bankette. Sie überfuhr einen Leitpfosten, übersteuerte ihren Pkw und kam nach links von der Straße ab, wo das Fahrzeug nach rund 100 Metern in einem Weizenfeld zum Stehen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell