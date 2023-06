Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 25.06.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Rosengarten-Rieden: Zeugen/Eigentümer gesucht

Bereits am Mittwoch, 21.06.2023 wurden in einem Haferfeld im Bereich der Sanzenbacher Straße eine Fahrspur festgestellt. Am 23.06.2023 wurde auf einem Feldweg in der Nähe ein relativ neuer Aufsitzmäher festgestellt. Vermutlich wurde mit diesem durch das genannte Feld gefahren. Der Polizeiposten Gaildorf bittet Zeugen des Vorfalls oder den Eigentümer des Aufsitzmähers um Meldung beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524.

Langenburg: Zeugen gesucht nach Trickdiebstahl

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 11:15 Uhr kam es in der Haldenstraße zu einem Trickdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterin trat ans gerade haltende Auto des Geschädigten und verwickelte diesen in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf schüttelte sie ihm die Hand. Danach stieg sie fluchtartig in ein, mit laufenden Motor wartenden, Pkw und dieser fuhr davon. Der Geschädigte bemerkte, dass seine hochwertige Herrenuhr im Wert von ca. 70.000 - 90.000 Euro verschwunden war. Verlor das flüchtige Fahrzeug jedoch aus den Augen.

Bei der Täterin handelt es sich um eine Frau, ca. 160-165 cm groß, kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare, dunkle Hautfarbe, Rock und T-Shirt in Senfgelb/Terracotta.

Beim flüchtigen Pkw handelte es sich um einen silbernen Kleinwagen, ähnlich eines Ford Focus. Dieses wurde von einer weiteren Person gefahren, zu der keine Beschreibung möglich ist.

Das Polizeirevier Crailsheim bittet jeden, der Hinweise zu Tat, Täter oder Fahrzeug machen kann um Mitteilung unter 07951 4800.

Obersontheim: Einbruch in Tierarztpraxis

Im Zeitraum von Freitag, 23.06.2023, 21:30 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 10:30 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft in eine Tierarztpraxis in der Marktstraße ein. Über ein Fenster gelangte die Täterschaft in die Praxis und entwendete dort zwei Kassen. Vermutlich wurde die Praxis über das selbe Fenster wieder verlassen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 entgegen.

Crailsheim: Einsatz wegen Chlorgeruch

Am frühen Sonntagmorgen, 25.06.2023, gegen 02:45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle und die Polizei über starken Chlorgeruch im Bereich des Freibad Crailsheim-Goldbach informiert. Nachdem auch die Einsatzkräfte vor Ort entsprechende Wahrnehmungen machten, wurde der Bereich großräumig abgesperrt und entsprechend Überprüft. Es konnten keine erhöhten Werte und kein Gasaustritt an der Anlage festgestellt werden. Im Einsatz waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften, 3 Fahrzeuge des Rettungsdienstes, Vertreter der Stadtwerke und ein Streifenwagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell