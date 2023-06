Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld - 9-jähriges Kind übersehen

Bei der Einfahrt von der Herzogsgasse in die Schillerstraße übersah am Freitag kurz nach 19 Uhr ein Autofahrer ein Kind mit einem Fahrrad. Das 9-jährige Kind war auf dem Gehweg der Schillerstraße mit seinem Fahrrad unterwegs und zog sich bei der Kollision mit dem Pkw glücklicherweise nur eine leichte Verletzung zu. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Das Kind wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Am Suzuki des 47-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Plüderhausen - Totalschaden nach Driftversuch

Gegen 06.40 Uhr fuhr am Samstagmorgen ein 18-jähriger BMW-Fahrer von der B 29 ab und versuchte im Abbiegevorgang nach rechts in Richtung Ortsmitte mit seinen X6 zu driften. Hierbei verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den BMW und prallte frontal auf eine angrenzende Laterne. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Laterne gefällt und schlug in einem Baum ein. Der 18-jährige Fahrer und seine 12-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Alle drei Insassen des X6 verließen unmittelbar nach dem Unfall fluchtartig die Unfallstelle - konnten jedoch im Rahmen der Fahndung alle drei von einer Streife wieder eingesammelt werden. Wie sich herausstellte ist der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der BMW wurde ohne die Einwilligung des Fahrzeughalters vom 18-Jährigen "ausgeliehen". Der X6 erlitt bei der Driftaktion einen Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der Schaden an der Laterne beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Außer eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich der 18-Jährige auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kfz verantworten. Zudem muss er wohl auch noch mit zivilrechtlichen Ansprüchen des Fahrzeughalters rechnen.

Plüderhausen-Walkersbach - Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Ein 67-jähriger Rollerfahrer war am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der Talstraße zwischen Walkersbach und Pfahlbronner Hütte unterwegs. Hierbei kam der Fahrer mit seiner Aprilia nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte beim Kontakt mit dem Bordstein und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Schaden an der Aprilia beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Waiblingen-Hegnach - 5-jähriges Kind leicht verletzt

Gegen 20.15 Uhr rannte am Samstagabend ein 5-jähriges Kind im Schäferweg von einem Grundstück auf die Straße. Das Mädchen kam hinter eine Hecke für den Autofahrer nicht sichtbar auf die Straße gelaufen. Glücklicherweise war der 57-jährige Opel-Fahrer nicht zu schnell unterwegs und das Mädchen wurde beim Aufprall nur leicht verletzt. Ein Schaden am Opel entstand nicht.

Backnang - Laterne beschädigt und geflüchtet

Ein 47-jähriger Opel-Fahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen kurz vor 03.30 Uhr die Talstraße in Richtung Aspacher Straße. Am dortigen Kreisverkehr wollte er die erste Ausfahrt passieren, kollidierte jedoch mit einer Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel. Unmittelbar danach flüchtete der 47-Jährige mit seinem stark beschädigten Opel Astra und fuhr nach Hause. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde vor Ort das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs sichergestellt. An der Halteradresse konnte der deutlich betrunkene Astra-Fahrer angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Hierbei wurde der Proband zunehmend aggressiver und wehrte sich gegen die Maßnahmen der eingesetzten Beamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Schließlich musste der weiter aggressive und nicht verkehrsfähige 47-Jährige aufgrund seiner hohen Alkoholisierung und seiner Stimmungsschwankungen in Gewahrsam genommen werden.

