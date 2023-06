Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis, Stand 25.06.2023, 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Essingen: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 15:55 Uhr stürzte ein 38-jähriger Fahrradfahrer auf dem Schotterweg zwischen der Straße "Halde" und dem Industriegebiet Dauerwang alleinbeteiligt. Hierdurch verletzte es sich schwer.

Aalen-Unterkochen: Unfall an der Anschlussstelle

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 18:08 Uhr kam es an der Anschlussstelle der B19 zum Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin verließ die B19 in Fahrtrichtung Aalen und wollte im Anschluss nach rechts abbiegen. Sie übersah eine von links kommende bevorrechtigte 22-jährige Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Verursacherin leicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Aalen: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 22:00 Uhr stürzte in der Rombacher Straße ein 37-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Ursache war der übermäßige Genuss von Alkohol.

