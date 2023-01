Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen

Piesport (ots)

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hochstraße in Lieser und in der Bahnhofstraße in Piesport einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und hieraus Bargeld entwendet. Hierdurch entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei in Bernkastel-Kues sucht nun nach Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Tel.: 06531-95270

