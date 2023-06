Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Adelmannsfelden: Mit Motorrad in Gegenverkehr geraten

Am Freitag gegen 16:50 Uhr befuhr eine 17-Jährige die Landesstraße 1072 von Bühler in Richtung Bühlerzell mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha. In einer Kurve im Bereich der Abzweigung nach Stöcken, geriet die 17-Jährige, vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Mercedes Benz Sprinter eines 55-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

