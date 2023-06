Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag - Unfälle - Erdbeerhäuschen aufgebrochen

Aalen (ots)

Güglingen/Backnang: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Betrüger erbeuteten am Donnerstag durch einen Schockanruf in Güglingen einen fünfstelligen Eurobetrag. Gegen 12 Uhr meldeten sich die Unbekannten telefonisch bei einer 38-Jährigen und teilten dieser mit, dass ihr Mann einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitzen würde. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne er wieder auf freien Fuß entlassen werden. Die Täter setzten die Frau so sehr unter Druck, dass sie 50.000 Euro bei ihrer Bank abholte und das Geld, gegen 15 Uhr, in der Röntgenstraße Backnang übergab. Der Mann, dem die Frau das Geld übergab wird beschrieben als:

- kräftige Statur, - weißes Shirt ohne Aufdruck, - dunkelblaue oder schwarze Hose und - schwarze, kleine Umhängetasche

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Donnerstag im kurzen Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Großheppacher Straße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Nach Unfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montagmorgen zwischen 8:10 Uhr und 8:40 Uhr einen geparkten Audi und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Erdbeerhäuschen aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 2 Uhr wurde ein Erdbeerhäuschen im Schmidener Weg aufgebrochen und aus diesem ein Smartphone sowie Lebensmittel gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell