Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trickdiebstahl - Zeugenaufruf, Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Gegen 14:30 Uhr am Donnerstag kam es in der Heilbronner Straße im Begegnungsverkehr zu einem Unfall. Ein 38-jähriger VW-Fahrer, welcher aus Richtung Untermünkheim kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall fuhr, kam in einer leichten Rechtskurve zu weit nach rechts. Dabei touchierte der VW einen entgegenkommenden Audi Q3 eines 60-Jähgrigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Gegen 15:30 Uhr am Donnerstag stand ein unbekannter Mann bei einer Seniorin im Komberger Weg vor der Tür und erklärte dieser, dass er von einer Straßenbau-Firma sei und nachdem eine Wasserleitung bei Baggerarbeiten beschädigt wurde, er mim im Haus etwas überprüfen müssen. Die arglose Bewohnerin ließ den Mann in ihre Wohnung. Als der Mann dann wieder das Haus verließ, stellte die Frau fest, dass Schubladen durchsucht wurden und auch aus ihrer Handtasche Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet wurde.

Der Unbekannte wird als Mann Anfang 20 mit dunklen Haare, gepflegtem Erscheinungsbild und gebräunter Haut beschrieben. Er sprach Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer roten Hose und hellgrauem Langarm-Shirt. Auf der Hose waren weiß-beige Flecken und auf dem Langarmshirt beerenfarbene Flecken. Der Mann soll, laut Zeugin, optisch eher einem Maler, als einem Straßenarbeiter geähnelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell