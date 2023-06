POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall bei Gaildorf

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden An der Einmündung Dewanger Straße / Hauptstraße missachtete eine 53 Jahre alte BMW-Fahrerin am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr die Vorfahrt einer 42-jährigen Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Ellwangen: Aufgefahren Verkehrsbedingt musste ein 58-Jähriger seinen Mercedes Benz am ...

