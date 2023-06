Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Am Donnerstagvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die L1066 in Fahrtrichtung Murrhardt. Dort kam ihm eine 58-jährige BMW-Fahrerin entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Personen leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach an der Murr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07193 352 Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell