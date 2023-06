Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Neresheim: Motorradfahrer kollidiert mit Hund

Bei einer Kollision zwischen einem Hund und einem Motorradfahrer wurde der Hund tödlich verletzt. Der 50-jähriger Motorradfahrer war gegen 22 Uhr auf der B466 in Richtung Nördlingen unterwegs, als in einem dortigen Waldstück unvermittelt ein Jagdhund zwischen den Bäumen heraus rannte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen weshalb es zur Kollision kam. Infolgedessen stürzte der 50-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Oberalfingen: Aufgefahren

Am Mittwoch wurden bei einem Unfall auf der L1029 drei Beteiligte leicht verletzt. Eine 29-Jährige war zwischen Attenhofen und Oberalfingen mit ihrem Renault unterwegs, als sie an der Einmündung nach Hofen auf einen dort wartenden Hyundai eines 38-Jährigen auffuhr. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Ford einer 50-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 178000 Euro.

Ellwangen: Hinweis nach Sachbeschädigungen erbeten

Einen Tatzusammenhang dürfte es zwischen zwei Sachbeschädigungen, die sich Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 11 Uhr, ereignet haben, geben. Unbekannte beschädigten in der Sebastian-Merkle-Straße an einem Wohnhaus unter anderem den Briefkasten, ein Garagentor sowie das Klingelschild. Etwa im gleichen Zeitraum wurden auch Sachbeschädigungen an einem Bürogebäude im Sebastiansgraben gemeldet. Hierbei hinterließen die Verursacher einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 4300 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch befuhr ein 19-jähriger Fiat-Fahrer gegen 17 Uhr die B298 zwischen Seelach und Hegenreute. Da er auf Höhe Hetzenhof den dortigen Kurvenbereich vermutlich nicht richtig einschätzen konnte, geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Fiat in ein anliegendes Maisfeld. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und bleib letztendlich auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Unfälle im Einhorntunnel

Am Mittwoch ereigneten sich im Einhorntunnel der B29 zwei Verkehrsunfälle. Gegen 12 Uhr war eine 24-jährige Dacia-Fahrerin Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrspur, wo sie mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidierte. Es entstand rund 13.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand. Gegen 12.45 Uhr ereignete sich auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn nach Aalen ein Auffahrunfall. Bei zähfließendem Verkehr erkannte ein 23-jähriger Audi-Fahrer zu spät, dass ein 77-jähriger VW-Fahrer anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen davor befindlichen VW eines 40-Jährigen aufgeschoben. 14.000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell