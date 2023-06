Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Rollerfahrer nach Unfall im Kreisverkehr verletzt

Aalen (ots)

Eine 83 Jahre alte Honda-Fahrerin fuhr am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr in den Käbschütztaler Kreisel (Marienstraße / L1140) ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jähriger Elektroroller-Fahrers. Dieser stürzte nach der Kollision. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der 59-Jährige beim Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Kurz vor 9:30 Uhr kam es am Kreisverkehr zu einem weiteren Verkehrsunfall, als ein 63 Jahre alter BMW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr über eine Verkehrsinsel fuhr und ein Verkehrsschild überfuhr. Der Sachschaden des zweiten Unfalls wird auf 1500 Euro geschätzt.

