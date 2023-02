Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Im Schlaf vom rechten Weg abgekommen

In Biberach kam am Montag ein Autofahrer von der Straße ab.

Mit seinem Land Rover fuhr kurz vor Mitternacht ein 28-Jähriger in der Riedlinger Straße stadteinwärts. Am Kreisverkehr Fünf Linden kam das Auto nach der ersten Ausfahrt rechts von der Straße ab und durchbrach ein Geländer. Der Rover fiel ca. drei Meter in die Tiefe und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Unterwegs habe ihn der Schlaf übermannt, schilderte der 28-Jährige später der Polizei. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Leichtverletzten. Derweil nahm die Polizei die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Dabei stellten die Beamten auch Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Der Mann kam in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 28-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den Sachschaden an dem total beschädigten Fahrzeug schätzen die Ermittler auf rund 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an dem Geländer ist noch unklar.

Die Polizei rät, sich nur ausgeruht ans Steuer zu setzen. Nach längerer Fahrt sollte unbedingt eine Pause eingelegt werden. Dazu einen Parkplatz suchen, das Auto verlassen und an der frischen Luft sich Bewegung verschaffen. Damit alle sicher ankommen. Mehr Tipps unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

